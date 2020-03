Um homem de 38 anos foi preso, no início da semana, por vender um medicamento em que prometia a cura do coronavírus, em Ipanema, no Vale do Rio Doce. O remédio, chamado de "Imunotex Plus", era feito de produtos naturais extraídos de gerânio, segundo ele, e vendido a R$ 30 o frasco.

O comerciante já anunciava o produto há alguns meses, mas as vendas estouraram recentemente com o rápido aumento no número de casos da doença no Brasil e em Minas.

Ele costumava dizer que seu produto era "milagroso", capaz de curar o novo coronavírus e várias outras doenças, como o câncer, e chamava a si mesmo de "naturopata".

O suposto medicamento era anunciado em sites e jornais da região, e enviado pelo correio. O aumento repentino nas vendas chamou a atenção da polícia e, após denúncias anônimas, o comerciante foi preso na última segunda-feira (23) com vários frascos do produto e, já nesta terça (24), teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

O crime está previsto no artigo 273, do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais" e a juíza Luciana Mara, da comarca de Ipanema, recebeu o laudo de prisão em flagrante e optou pela conversão da preventiva remotamente, diante da suspensão das atividades presenciais nos fóruns.

Leia mais:

Vacina contra gripe agora pode ser agendada: saiba como marcar horário para idosos em BH

Correios levam amostras de coronavírus para estudos em universidades