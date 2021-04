A Onda Roxa, medida mais restritiva do programa Minas Consciente e que prevê mais rigor no controle da pandemia do novo coronavírus em Minas Gerais, passou por mudanças recentes e não mais proíbe a circulação de pessoas com toque de recolher entre 20h e 5h, além de reuniões familiares e sociais, realizadas em domicílios. As demais restrições, porém, seguem em vigor em 12 das 14 macrorregiões do Estado por pelo menos mais uma semana.

Além dessas mudanças, a partir da próxima segunda-feira (12), a macrorregião Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras poderão avançar para a Onda Vermelha, que é menos restritiva em relação a Roxa. Anteriormente, a Triângulo do Norte já havia progredido para a mesma fase, em 31 de março. As demais regiões do estado devem seguir, por mais uma semana, as medidas decretadas na semana passada.

Veja o que muda:

A decisão de recuar as regiões para uma fase menos restritiva foi tomada na quarta-feira (7), pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. Ainda durante o encontro virtual, o Comitê – que conta com integrantes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Associação Mineira dos Municípios e da Defensoria, entre outros órgãos – optou por alterar a norma que restringe a circulação de pessoas das 20h às 5h e proíbe reuniões familiares durante a onda roxa do plano Minas Consciente, decretando o fim das duas medidas.

A suspensão atende a um acordo judicial feito pelo Executivo na última segunda-feira (5), após o deputado estadual Bruno Engler questionar a constitucionalidade das determinações. Apesar do fim da proibição, o governador Romeu Zema reitera que o Estado desaconselha qualquer tipo de aglomeração ou trânsito desnecessário durante a pandemia. “Essas medidas não serão mais obrigatórias, mas é essencial que todos façam a sua parte para conseguirmos reduzir a propagação do vírus Precisamos que a população mantenha todos os cuidados, use máscara e evite aglomerações para conseguirmos sair disso o mais rápido possível”, destacou.

Para compensar o fim da restrição de circulação de pessoas e da proibição de reuniões familiares, a norma que prevê medidas mais rígidas durante a onda roxa passa a proibir a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h. Assim, estabelecimentos como bares e restaurantes só poderão funcionar em formato de delivery neste horário.

Supermercados e padarias, por outro lado, terão o horário de funcionamento ampliado até as 22h, para reduzir a circulação de pessoas no pico. “As mudanças não terão impacto na efetividade da Onda Roxa, porque a restrição de circulação de forma isolada não tem impacto direto. O que realmente queremos é evitar aglomerações. Por isso a decisão de fazer com que serviços não essenciais, principalmente bares, não vendam produtos em balcão para evitar concentração de pessoas na porta. Também recomendamos cuidado até mesmo durante uma reunião familiar, em função do risco de contágio”, esclareceu Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde.

Onda Roxa

Na Onda Roxa só é permitido o funcionamento de serviços essenciais. As regras também incluem a proibição de circulação sem o uso de máscara e de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou exames.

A realização de qualquer evento, público ou privado, também está descartada, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social. Confira todas as regras no link.

Leia mais:

Minas soma mil mortes provocadas pela Covid-19 em apenas dois dias

Minas recebe mais 478 mil doses da vacina contra a Covid; governo quer imunização aos fins de semana

Zema diz que muitos hospitais de Minas só tem estoque de sedativo para mais um, dois ou três dias