Vai fazer calor de 30 °C em Belo Horizonte nesta quinta-feira (30), mas isso não quer dizer que os moradores da capital já podem colocar a roupa no varal do quintal despreocupadamente. A Defesa Civil do município emitiu um alerta para pancadas de chuva, com volume de 20 a 40 mm, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de 50 km/h.

Nesta quinta-feira, o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas que podem vir com trovoadas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 20°C nesta quinta-feira e a umidade do ar durante a tarde deve ficar em torno de 50%.

9h49 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sexta-feira (31). Fonte: Defesa Civil de BH