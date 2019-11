A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta meteorológico, logo no início da manhã desta segunda-feira (18), válido até as 8h desta terça-feira (19), com risco de temporais. As precipitações devem ocorrer na parte da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, situação que pode causar queda de árvores e acidentes. Por isso, a recomendação principal da Defesa Civil é evitar locais conhecidos por alagamentos e transbordamentos de rios e procurar abrigo em locais seguros. (Veja abaixo outras dicas).

Quanto à temperatura, a mínima registrada nesta segunda foi de 16ºC e a máxima deve chegar aos 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Situação que deve se repetir na terça. Ainda de acordo com Inmet, a queda na temperatura é causada pela instabilidade do tempo, aliada à forte nebulosidade. As chuvas vão variar de fracas a intensas.

Já na quarta-feira, a nebulosidade diminui e os termômetros podem marcar 30ºC. Na sexta, nova queda está prevista, com máxima de 26ºC. Confira o resumo:

Segunda-feira: 16ºC a 26ºC

Terça-feira: 20ºC a 25ºC

Quarta-feira: 17ºC a 30ºC

Quinta-feira: 18ºC a 31ºC

Sexta-feira: 18ºC a 26ºC

Recomendações de segurança durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.