A semana começa com previsão de calor em Minas Gerais, com máxima que pode chegar a 42ºC, na cidade de São Romão, no Norte do Estado, na terça-feira (5). Na capital, os termômetros podem chegar a 36ºC na quarta (6)

"Há um bloqueio atmosférico no Nordeste do país que não deixa a frente fria, que está no Sul do Brasil, atuar no Norte e Leste de Minas e nem avançar para outras partes do Estado", explica o meteorologista Cléber Souza do Instituto de Meteorologia.

Nesta segunda, os termômetros na capital podem atingir os 34º C durante a tarde. Pela manhã, a mínima registrada foi de 19ºC. No Estado, a mínima foi de 13ºC, na cidade de Monte Verde, no Sul. Durante o dia, a umidade relativa do ar oscila entre 20% e 80%, com índice mais crítico no período da tarde. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%.

Ainda nesta segunda, algumas cidades mineiras podem ter chuvas isoladas. O céu fica claro a parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste. Já no Campo das Vertentes, Zona da Mata, regiões Central e Metropolitana o céu fica claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Em BH e no resto do Estado, o calor pode diminuir um pouco a partir de quarta, com aumento da nebulosidade e o avanço da frente em Minas. Neste dia, na capital, há previsão de pancadas isoladas, acompanhadas de raios e trovoadas.