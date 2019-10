O aquário temático da Bacia do Rio São Francisco, localizado no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, estará aberto nesta quarta-feira (9), das 18h às 21h, para uma visita noturna em comemoração à Semana da Criança. A atividade faz parte do projeto "Uma Noite no Aquário" e o tema desta edição é "A Ciência e os Peixes".

Durante a visita, os participantes poderão conhecer algumas espécies nativas de peixes do rio São Francisco, inclusive aquelas com hábitos noturnos. Por lá, também haverá um bate-papo com o biólogo Ricardo Figueiredo sobre preservação da natureza e outras atividades relacionados ao universo marinho e à ciência.

Para o acesso ao aquário é cobrada uma taxa de R$ 7,45, e o estacionamento deve ser pago à parte. A entrada para pedestres e veículos acontece pela avenida Antônio Francisco Lisboa, 450, na Pampulha.

A instituição também recomenda ao visitantes do Jardim Zoológico e Jardim Botânico, a apresentação do cartão de vacinação comprovando a imunização contra febre amarela há pelo menos 10 dias, junto com documento original de identificação.

Aquário

O aquário reúne várias espécies que habitam o rio São Francisco, como os dourados, curimatãs, piaus, pacamãs, cascudos, lambaris, piranhas, pacus, surubins e pirambebas. Há ainda algumas espécies exóticas que podem ser observadas pelos visitantes, como a carpa, a tilápia, o pacu-caranha e o tamboatá.

Serviço

Visita Noturna ao Aquário do Rio São Francisco

Data: 09/10

Horário: de 18h às 21h

Local: entrada exclusivamente pela Av. Antônio Francisco Lisboa, 450, Pampulha.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.