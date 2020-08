A Semana de Nutrição da Kennedy, que terá início nesta segunda (10) e vai até sexta-feira (14), traz uma oportunidade única para os trabalhadores da alimentação e de eventos em período de pandemia de Covid-19. No primeiro dia das atividades, um dos destaques da programação é uma visita técnica virtual às cozinhas do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 9h .

"Queremos apresentar como o Mineirão está se preparando, do ponto de vista higiênico-sanitário para receber os torcedores e os jogadores no momento que for possível", contou a coordenadora do bacharelado em Nutrição das Faculdades Kennedy, Natália Teixeira.

A visita virtual terá a presença de Gustavo Samuel Cunha, coordenador de Nutrição e Vigilância Sanitária dos Serviços de Alimentação do Complexo Mineirão.

A atividade on-line é gratuita e aberta aos estudantes do curso e da comunidade em geral.

A programação completa da Semana de Nutrição da Kennedy está disponível aqui.