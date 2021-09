A Semana do Brasil, que vai até o dia 13 de setembro, oferece promoções atraentes para o consumidor brasileiro, com descontos de até 60%. Ao lado de datas consolidadas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados, e de promoções como a Black Friday, a Semana do Brasil deve aumentar as vendas no período.

São ofertas e descontos em itens variados, como smartphones, televisores, perfumes, calçados, maquiagens, roupas, eletrônicos, pacotes turísticos, livros, softwares, brinquedos e muito mais.

Responsável pela ação em Belo Horizonte a Câmara de Dirigente Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) acredita que é mais uma oportunidade para alavancar as vendas.

“A ideia é incentivar o varejista a realizar promoções no período, oferecendo produtos ao consumidor com preços especiais. Como estamos vivendo um momento de retomada, com o avanço da vacinação e a flexibilização das atividades econômicas, acreditamos que este evento vai trazer um fôlego ainda maior para o comerciante. Além disso, ele funciona como um aquecimento para datas como Dia das Crianças, Black Friday e Natal”, pontua o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

O que é a Semana do Brasil?

Surgida de uma articulação entre Governo Federal e diversas associações de lojistas, o evento, que está na terceira edição, atende consumidores interessados em diversos segmentos de mercado.

Leia Mais:

Vale a taça: Atlético e Bragantino duelam nesta terça na finalíssima do Brasileiro Feminino A2