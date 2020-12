Belo Horizonte deve registrar mais uma semana de temperaturas altas, mas a expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que as chuvas voltem apenas na quinta-feira (17), dando mais alguns dias de folga aos moradores da capital.

A previsão do tempo para esta segunda-feira (14) indica céu com muitas nuvens na parte da manhã e à noite. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 31ºC, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 95%.

Na terça-feira (15), o cenário em BH deve ser parecido, mas com céu aberto na parte da tarde. Os termômetros podem ficar entre 17ºC e 31ºC, e a umidade pode alcançar os 100%.

Na quarta-feira (16), a expectativa é de céu com poucas nuvens e temperaturas altas, podendo alcançar os 32ºC. A umidade mínima prevista é de 45% e a máxima de 90%.

Já na quinta-feira (17) as chuvas devem voltar à capital mineira. Conforme o Inmet, há a possibilidade de céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. O calor, no entanto, continua: mínima de 18ºC e máxima de 32ºC. A umidade relativa do ar pode chegar a 90%.

Na sexta-feira (18) o clima deve mudar. A previsão é de céu encoberto com chuvisco. Os termômetros podem registrar de 19ºC a 30ºC e a umidade máxima deve ser de 85%.

Leia também:

Imprudência é responsável por parte das 276 mortes no trânsito por mês em Minas

Sobrevivência em risco: ações humanas degradam ambientes e afetam aves endêmicas em BH