O calor que recai sobre Belo Horizonte nos últimos dias vai permanecer nesta semana na capital mineira. A previsão, segundo o Instituto Climatempo, é de temperaturas podendo ultrapassar 33 graus.



Não há previsão de chuva para os próximos dias, segundo o órgão. Com a elevação dos termômetros, contudo, a umidade relativa do ar deve ficar em baixa na metrópole, com índices abaixo de 30%.



Devido ao clima seco, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta à população com cuidados específicos a serem adotados. Confira as dicas.

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).