Pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos podem se inscrever para os cursos livres gratuitos ofertados pelo Senac em Betim, na Grande BH. Ao todo, são 210 vagas, distribuídas em atividades como assistente administrativo e cuidador de idosos, algumas com início ainda neste mês.

De acordo com o Senac, as inscrições são focadas em pessoas com rendimento familiar mensal per capita do candidato não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. A renda per capita é o valor bruto que os componentes do grupo familiar recebem, dividido pelo número de pessoas.

Entre os cursos livres, estão maquiador, assistente de Recursos Humanos e assistente de Pessoal. Todas as vagas disponíveis podem ser visualizadas no site do Senac (clique aqui) - ou pelo WhastsApp: (31) 3512-4300. Há turmas com início previsto de agosto a dezembro. Segundo a instituição, as aulas serão realizadas no modelo híbrido.

Além disso, os cursos que contêm em sua grade curricular aulas práticas acontecerão de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança necessários. Já as aulas teóricas serão oferecidas de forma remota.

"A instituição oferece uma série de cursos gratuitos e de qualidade, oportunizando que os profissionais se reinventem e contem com a qualificação para a tão sonhada vaga de emprego ou, até mesmo, para garantir a permanência no mercado", afirmou Dayane Custódio, consultora de relacionamento do Senac em Betim.



Dayane também explicou que a equipe de docentes é qualificada, e tem "forte atuação no mercado". O Senac Betim fica localizado na avenida das Américas, 244, 2º e 3º andares, no Centro da cidade.

