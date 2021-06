A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abriu inscrições para 19 cursos gratuitos e online, com carga horária que varia entre 20 e 60 horas-aula, que abordam situações que auxiliam os consumidores no dia a dia.

A aulas serão dados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) e os participantes aprovados receberão certificado emitido pela Universidade de Brasília (UnB).

As inscrições estarão abertas até o dia 12 de julho e podem ser feitas por meio do site da ENDC. A plataforma oferece os cursos “Planejar para realizar Sonhos”, “No domínio das emoções e hábitos”; “Práticas abusivas”, “Consumo Seguro e Saúde”, “Elaboração de Projetos”, entre outros.

De acordo com a Senacom, poderão se inscrever membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou qualquer pessoa maior de 16 anos de idade.

“Também é oferecida qualificação para órgãos gestores, de monitoramento e empresas”, informa a secretaria, que já contabilizou mais de 27 mil matrículas no primeiro semestre de 2021.

