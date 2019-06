O Senado está com matrículas abertas para 28 cursos gratuitos à distância, abertos à população em geral e sem tutoria. Os cursos da plataforma Saberes!, projeto do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), são em áreas como Direito, Português, Política, Gestão e Orçamento, com carga horária que varia de 10h/aula a 60h/aula.

Para se inscrever, basta cadastrar nome, e-mail, CPF, endereço e profissão no site (clique aqui para acessar). A partir do momento da matrícula, a pessoa passa a ter 60 dias para concluir o curso, que emite um certificado. O certificado, no entanto, só fica disponível a partir do 21º dia após a matrícula, ainda que o curso seja concluído antes. Cada aluno pode fazer até dois cursos simultaneamente.

Além das aulas, também são disponibilizados exercícios para fixação do conteúdo e provas, que precisam ter um mínimo de 70% de acerto para aprovação.

