O senador mineiro Carlos Viana (PSD) afirmou que vai se candidatar ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2022. O parlamentar disse, ainda, que pode mudar de partido caso o PSD decida pela candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.

“Estou disposto a concorrer ao governo do Estado, não vim para a política para me acomodar e vamos analisar o partido. Hoje, o PSD está muito alinhado com o Kalil, que é um bom candidato e tem feito uma administração aprovada, foi eleito de uma forma muito expressiva e está disposto. Se ele for e o PSD decidir por ele, claro que vou buscar outro caminho”, disse o senador em entrevista à rádio Itatiaia na manhã desta segunda-feira (16).

Ainda segundo Viana, os próximos serão decisivos para a decisão de qual rumo tomar. “Vou observar qual vai ser o movimento do PSD. Se tomar a decisão de apoiar o Kalil, aplaudo e vamos para o debate. Há outras duas legendas que já se pronunciaram e se colocaram à disposição para me abraçar para o governo. Então, até ano que vem ainda teremos muitas novidades”, concluiu.

Presidência da República

Também durante a entrevista, o senador falou sobre as eleições para a Presidência da República e disse que considera Rodrigo Pacheco (DEM) uma pessoa “muito preparada” para o cargo.

"Eu digo que ainda está cedo para definir claramente o que será a eleição do ano que vem. Quando a gente observa os números com mais frieza, observa que Jair Bolsonaro começa a recuperar pontos e isso pode significar uma virada nessa balança. Os votos do Lula estão parados, não crescem mais e a rejeição tanto um ao outro, é de 52%. Os brasileiros querem uma nova opção, um nome novo que entenda o país, tenha mais sensibilidade e esteja disposto a fazer as reformas que a gente precisa, esse perfil se enquadra muito bem em Rodrigo Pacheco. Não tenho dúvida nenhuma”, finalizou.

