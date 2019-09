O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com inscrições abertas para cursos gratuitos que serão realizados no 1º semestre de 2019. São mais de 7 mil vagas em várias áreas da indústria. Além de Belo Horizonte, as aulas também serão ministradas em mais 48 cidades mineiras.

Podem candidatar-se jovens que tenham entre 14 e 24 anos. Conforme o edital, o candidato deve estar cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental, o Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ter concluído o ensino médio. Os cursos têm duração de 6 meses a um ano e meio.

Os interessados devem fazer a inscrição, até o dia 30 de setembro, neste site. Depois da inscrição, o candidato é submetido a uma prova, que será aplicada no dia 26 de outubro. O teste terá 15 questões de língua portuguesa e 15 de matemática.

Na capital mineira são oferecidos os seguintes cursos:

Almoxarife

Almoxarife de Obras

Auxiliar Logística

Cabista de Redes Ópticas

Confecção e Moda

Confeitaria

Desenho Mecânico

Impressão Digital

Impressão Flexográfica

Impressão Ofset

Impressão Serigráfica

Instalação Elétrica Industrial

Instalação Elétrica Predial

Instalação Hidráulica

Instalação e Reparação de Redes de Computadores

Manutenção Eletroeletrônica

Manutenção Eletromecânica

Manutenção Mecânica de Automóveis

Manutenção Mecânica em Refrigeração e Condicionador de Ar

Ourivesaria

Panificação

Processos Administrativos

Redes de Telecomunicações

Usinagem Mecânica

Há outros cursos disponíveis nas demais unidades, como corte de calçados e bolsas, assistente de controle de qualidade, auxiliar de logística, alvenaria e acabamento, entre outros. Após a conclusão do curso, o estudante tem a possibilidade de assinar contrato de até dois anos, com carteira assinada, com as empresas que procuram jovens aprendizes no Senai.