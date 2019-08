Vida pacata, ruas calmas e clima acolhedor. Assim é Serra da Saudade, o município de Minas Gerais que continua a ostentar o título de cidade menos populosa do Brasil. No outro extremo, mas ainda em território mineiro, Belo Horizonte ocupa o 6º lugar no ranking de metrópole mais superpovoada do país.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que nesta quarta-feira (28), divulgou as estimativas da população. Conforme o órgão, o país tem um total de 210.147.125 habitantes, considerando como data de referência 1º de julho de 2019.

Serra da Saudade, que fica na região Centro-Oeste de Minas, tem apenas 781 habitantes. Com este número, tem a menor população do país. Com relação ao levantamento divulgado pelo IBGE em 2018, a cidade perdeu cinco habitantes: antes eram 786.

Capital mineira tem mais de dois milhões de habitantes

Já a capital mineira, que carinhosamente é conhecida como um "ovo", já que todos os moradores parecem se conhecer, não pode ser considerada tão pequena assim. BH tem, atualmente, 2.512.070 habitantes. No ano passado eram 2.375.151 moradores, ou seja, ganhou 136.919 habitantes, o que equivale um crescimento de 0,42%.

Confira o ranking das cidades mais populosas do Brasil:

1º São Paulo - 12.252.023

2º Rio de Janeiro - 6.718.903

3º Brasília - 3.015.268

4º Salvador - 2.872.347

5º Fortaleza - 2.669.342

Ainda segundo o IBGE, Minas Gerais é o segundo estado mais habitado do Brasil, com 21.168.791 de moradores. O Estado só fica atrás de São Paulo, que tem 45.919.049. Rio de Janeiro fecha o "top 3", com 17.264.943 de moradores.

Leia mais:

Município mineiro ostenta título de menos populoso do país; BH é 6º no ranking de superpovoado