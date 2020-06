Parque Nacional da Serra do Cipó permanece fechado ao público por enquanto

A Serra do Cipó, um dos principais destinos turísticos do Estado, terá pousadas, albergues, residências de aluguel e campings reabertos na véspera do feriado de Corpus Christi. Um decreto da Prefeitura de Santana do Riacho, com base nas diretrizes do programa Minas Consciente (do governo estadual), libera o funcionamento dos estabelecimentos do setor a partir de quarta-feira (10), desde que com ocupação máxima de 50% (60% os de menor porte). Também foram autorizados a reabrir os bares, restaurantes, salões de beleza, igrejas e e acessos a algumas atrações turísticas, desde que com controle de entrada automatizado ou remoto. A cidade, de acordo com a plataforma Coronavirus-MG, não tem casos confirmados de Covid-19. As medidas não valem para o povoado de Lapinha da Serra.

A medida foi comemorada pela Associação Comercial da Serra do Cipó, que reúne hotéis, pousadas e albergues na cidade. Tão logo publicado o decreto do prefeito André Ferreira Torres (PTB), começou a preparação para a reabertura, de acordo com as orientações indicadas em cartilha. Além da higienização reforçada, do uso dos equipamentos de proteção individual pelos funcionários e da disponibilidade de álcool gel, áreas comuns de recreação não poderão ser usadas; a temperatura dos hóspedes deve ser controlada na chegada e as refeições terão de ser oferecidas a la carte.

Presidente da Associação Comercial da Serra do Cipó e proprietário da Pousada Carumbé, Júlio Barroso comemora o decreto como um primeiro passo rumo à retomada da atividade na região. "Funcionar com metade da capacidade não dará retorno econômico, mas permitirá manter os empregos e, diante da situação, é o melhor a se fazer. Estivemos entre os primeiros a suspender as atividades e agora entre os últimos a retornar. Felizmente poderemos fazê-lo".

Ele lembra, no entanto, que quem pretende visitar a Serra deve ter alguns aspectos em mente. "Além da capacidade reduzida, o parque e as cachoeiras ainda estão fechados; e bares e restaurantes não poderão funcionar depois das 20h. Vamos recomendar aos hóspedes que evitem se aglomerar na região do comércio. E que procurem se informar antes sobre a disponibilidade de quartos. A região conseguiu se manter sem nenhum caso, é importante que prossiga assim", destacou. Ao todo, 104 estabelecimentos de hotelaria estão registrados na associação.