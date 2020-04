Há opções para todos os gostos nas lives que acontecerão no Youtube e nas redes sociais entre esta sexta-feira (24) e domingo (26). Luan Santana, Mumuzinho, Léo Chaves, Sorriso Maroto, Bell Marques, Melim e Maria Gadú estão entre os artistas que farão shows transmitidos pela internet para as pessoas que estão em casa, cumprindo as recomendações das autoridades para conter o avanço da pandemia de Covid-19.

Veja as lives programadas para o fim de semana:

Sexta (24)

Paulo Miklos - às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo

Léo Chaves - às 20h, no canal do YouTube

Ludmilla - às 20h, no canal do YouTube e pelo Multishow

KondZilla Festival, às 20h, no canal do YouTube

Simone e Simaria - às 21h, no canal do YouTube

Felipe Araújo - às 22h30, no canal do Youtube

Sábado (25)

Sorriso Maroto - às 15h no canal do YouTube

Rick e Renner - às 16h no canal do YouTube

Heineken Home Session com Seu Jorge, Céu, Mayer Hawthorne e Luedji Luna - às 16h, no YouTube, Facebook e Instagram do Queremos!

Bell Marques - às 17h, no canal do YouTube

Hugo e Guilherme - às 17h, no canal do YouTube

Melim - às 19h, no canal do YouTube

João Bosco - às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo

Gustavo Mioto - às 20h, no canal do YouTube

Domingo (26)

Mumuzinho - às 16h, no canal do YouTube

Luan Santana - às 18h, no canal do YouTube

Maria Gadú - às 19h, no canal do YouTube do Sesc São Paulo