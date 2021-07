A última semana do mês de julho vai ser marcada pela onda de frio mais intensa e duradoura do inverno. A massa de ar frio polar que chegará ao Brasil a partir desta quarta-feira (28) irá baixar ainda mais as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo no Norte do país.

Pensando na população vulnerável de Minas Gerais, o Serviço Social Autônomo (Servas) está arrecadando, até o próximo sábado (31), roupas, cobertores e acessórios de inverno, em perfeitas condições de uso para a campanha #CalorHumano.

Segundo a instituição, as peças serão entregues a entidades filantrópicas do estado que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Até o momento, o Servas já reuniu mais de 17 mil itens de inverno nos 27 pontos de coleta em Belo Horizonte. Por meio das doações já foi possível ajudar 75 instituições socioassistenciais em 32 cidades mineiras.

Ainda assim, não é suficiente porque a demanada continua alta. “A necessidade ainda é grande, o alerta para as baixas temperaturas em todo estado é crescente. Diante disso, reforçamos o pedido de doação à população de Belo Horizonte, vamos abrir o armário, compartilhar um agasalho e aquecer um coração”, destaca a presidente do Servas, Aléxia Rodrigues de Paiva Brant.

Confira os endereços dos postos de coleta:

Sede do Servas

Av. Cristovão Colombo, 683

Defensoria Pública de Minas Gerais

Rua Guajajaras,1707, 8º andar, Bairro Barro Preto

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec)

Cidade Administrativa – Edifício Minas – 10º andar

Unidades do supermercado Verdemar

- Av. Nossa Senhora do Carmo, 1900 – São Pedro

- Av. Olegário Maciel, 1600 – Lourdes

- Av. Raja Gabáglia, 3600 – Estoril

- Av. do Contorno, 6061 – São Pedro

- Rua Guaicuí,700 – Luxemburgo

- Rua Turquesa, 721 - Prado

- Av. Professor Mário Werneck, 1500 – Buritis

- Rua Viçosa, 572 – São Pedro

- Rua Vancouver, 40 – Jardim Canadá – Nova Lima

- Rua Fernandes Tourinho, 471 – Funcionários

- Rua do Ouro, 195 – Serra

- Av. Santa Rosa, 8496 – São Luiz

- Av. Presidente Tancredo Neves, 2700 – Paquetá

- Av. Cristiano Machado, 2130 – Cidade Nova

Shopping DiamondMall

- Av. Olegário Maciel, 1600 – Lourdes

Unidades do supermercado Super Nosso

- R. Gonçalves Dias, 2001 – Lourdes

- Av. Professor Mário Werneck, 2273 – Buritis

- Rua Guaicuí, 355 - Coração de Jesus

- Av. Nossa Sra. do Carmo, 2780 - Santa Lúcia

- Rodovia MG 30, 8625 - Vale do Sereno

- Av. Afonso Pena, 3328 – Cruzeiro

- Av. Portugal, 2481 - Jardim Atlântico

- Av. Gen. Olímpio Mourão Filho, 717 – Planalto

- Av. Heráclito Mourão de Miranda, 1700 - Castelo

