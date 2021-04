Após um período de paralisação devido às restrições no combate à pandemia do coronavírus, as 14 estações de bicicletas compartilhadas da orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, voltam a estar disponíveis para uso da população a partir deste sábado (24). Quem adquiriu os passes de bike antes da suspensão, em 13 de março, terá o período de utilização estendido.

Segundo a Unimed-BH, patrocinadora do projeto Bike, a operação segue nos mesmos moldes de antes da suspensão com funcionamento de segunda a domingo, das 8h às 18h, com número de bicicletas reduzido em 50%, para cumprir o distanciamento necessário entre os usuários na hora da retirada e da devolução dos equipamentos.

As bicicletas receberam sinalizações que, além das recomendações de uso, também reforçam as dicas sobre higiene pessoal, uso de máscara ao chegar na estação e durante todo o passeio. Antes de subir na bike, o usuário deve limpar o guidão e demais áreas que possam ter contato com o corpo com álcool em gel ou líquido 70%. Ao terminar a viagem, é importante higienizar as mãos e evitar tocar olhos, boca e nariz durante e após o passeio.

Serviço:

Para utilizar as bicicletas é preciso baixar o aplicativo Bike BH, fazer o cadastro, escolher a forma de pagamento, retirar a bicicleta e após o passeio devolvê-la em qualquer estação livre. O aplicativo Bike BH está disponível no sistema Android e IOS.

Leia Mais:

Covid-19: lote com mais de 390 mil doses de vacinas já está em Minas Gerais

Vítima da Covid-19, jornalista Nilza Murari morre aos 55 anos em BH