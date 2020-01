O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) emitiu um alerta de transbordamento de rios na tarde deste sábado (25) para sete cidades do interior de Minas e uma do Estado do Rio de Janeiro. Confira:

De acordo com o órgão, os rios Muriaé, Doce e das Velhas já transbordaram na quinta-feira (23), afetando dez cidades: Ponte Nova, Nova Era, Coronel Fabriciano, Raposos, Rio Acima, Carangola, Porciúncula, Patrocínio do Muriaé, Guarani e Cataguases.

Os alertas do CPRM podem ser acessados aqui.

Leia Mais:

Barragens estão sendo monitoradas 24 horas por dia, diz Defesa Civil de Minas

Devido às chuvas, Federação Mineira adia duelo entre Tombense x Cruzeiro para 22 de fevereiro

O pior ainda está por vir, afirma Zema sobre ocorrências referentes a chuvas