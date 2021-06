Trabalhadores da Educação realizam, na manhã desta quarta-feira (30), um ato em protesto pelas quase 50 mil vidas perdidas para a Covid-19 em Minas Gerais. Os representantes também denunciam as condições sanitárias para o retorno das aulas presenciais e fazem uma homenagem aos educadores vítimas da doença.

O ato ocorre em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH, no mesmo momento em que a secretária de Estado de Educação, Júlia Sant'Anna, participa do terceiro dia do Assembleia Fiscaliza e debate sobre o retorno das aulas presenciais em território mineiro.

No protesto, organizado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), foram colocados um cartaz com nomes de profissionais vítimas da doença e 45 cruzes e velas que representam cada mil mortos pela enfermidade no Estado.

“Estamos aqui na porta da Assembleia Legislativa denunciando os nossos mortos por Covid-19. Todas as professoras, professores e trabalhadores em educação que morreram por conta da ausência de vacinas contra a doença. Não são alguns, são centenas de trabalhadores, centenas de famílias que perderam seus pais, suas mães, seus irmãos, seus entes queridos e amigos. Hoje é um dia de denúncia e um dia de homenagear os que perdemos, além exigir vacina, condições de trabalho e que o governo cumpra a constituição e invista os 25% em educação”, disse a coordenadora geral do sindicato, Denise Romano.

O Hoje em Dia entrou em contato com o governo de Minas e aguarda um posicionamento sobre as declarações.

Leia mais:

Estudantes de Betim e Contagem, na Grande BH, voltam às aulas presenciais em agosto

Volta às aulas presenciais é debatido em reunião na Assembleia nesta quarta; veja ao vivo

Prefeitura de BH já estuda data para retorno das aulas presenciais do ensino médio