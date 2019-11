Cerca de 200 trabalhadores da saúde do Estado de Minas Gerais, segundo estimativa do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saúde/MG), realizaram manifestação em frente ao Pronto-Socorro João XXIII, na área hospitalar, na região Central, na manhã desta quinta-feira (7). A classe poderá entrar em greve ainda nesta data a depender de resultado de reunião, agendada para às 17h com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas.

O ato, segundo Sind-Saúde/MG, teve início às 10h, interrompeu o tráfego na região por 20 minutos e encerrou às 12h. Às 15h, os manifestantes irão para a sede do governo, na Cidade Administrativa, para uma assembleia. Ainda segundo a entidade, ônibus com profissionais estão vindo do interior para participar da manifestação.

Se a greve se confirmar, poderá ser afetados os hospitais administrados pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a Fundação Ezequiel Dias (Funed), a Fundação Hemominas, a Escola Pública de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde e a área de saúde da Unimontes.

Dentre as unidades que ficariam prejudicadas, estão aquelas responsáveis por casos de emergência e urgência, como o Hospital Infantil João Paulo II e a Maternidade Odete Valadares, poderá ser reduzido.

Reivindicação

De acordo com o sindicato, os trabalhadores buscam equiparação de direitos com aqueles negociados com os servidores da segurança, além de gratificações. Além disso, os profissionais pedem que as unidades de saúde não sejam administradas por organizações sociais (OS).

De acordo com a Fhemig, em caso de paralisação, por se tratar de serviços de saúde, é garantida uma escala mínima de servidores para o atendimento à população.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas informou que em relação ao indicativo de greve do SINDSAÚDE, o governo tem recebido a entidade representativa dos servidores do Sistema Saúde, sempre que solicitado. "Está previamente agendada reunião do referido Sindicato com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, no dia 07/11/2019, para tratar da pauta deliberada em assembleia-geral, ocorrida em 21/10/2019", explica.

