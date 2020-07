Servidores estaduais realizam, na manhã desta terça-feira (14), na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no bairro Santo Agostinho, manifestação contra a reforma previdenciária no Estado.

Com grande número de representantes da área de segurança, manifestantes levaram cartazes como "A reforma do governo Zema é uma afronta aos direitos e garantias dos servidores" e "votação sem a participação e debate com o cidadão é rasgar a Constituição".

Estão presentes os sindicatos e associações da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Bombeiros Militar, Administrativos e sistema socioeducativo, além de outros segmentos do executivo estadual.

Contrárias às audiências remotas que estão sendo feitas pela ALMG sobre a proposta de reforma, as entidades organizaram uma audiência pública informal no mesmo horário em que o Legislativo promovia o Seminário Virtual Reforma da Previdência de Minas Gerais, com a participação de sindicatos.