O Sesc Minas oficializa, nesta terça-feira (26), a inauguração do Sesc Centro de Excelência em Saúde, desenvolvido dentro da unidade do bairro São Francisco, na região da Pampulha. O espaço foi criado há um ano para substituir as instalações do antigo centro de saúde e, ao longo dos meses, foi ampliando o atendimento à comunidade, chegando à oferta de mais de 25 serviços, entre consultas médicas, vacinação e exames. Em breve, irá disponibilizar também raio-x e mamografia digital.

Além dos trabalhadores de comércio e serviços, a população em geral também poderá ter acesso ao benefício, pagando por valores diferenciados. As consultas médicas, por exemplo, custam de R$ 50,40 para associados a R$ 88,60 para o público em geral.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram realizados 38 mil procedimentos (entre consultas, exames e vacinas) na unidade, localizada na rua Viana do Castelo, 645, São Francisco. Uma das novidades apresentadas nas últimas semanas é o teste ergométrico, que custa de R$ 84 a R$ 129.

O Sesc Centro de Excelência em Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8 às 12h. Para os associados ao Sesc, os descontos variam entre 35% e 50% no valor de diversos serviços. A marcação da primeira consulta pode ser feita por qualquer interessado pelo telefone (31) 3270-8100 ou na própria unidade.

Veja quais são os serviços ofertados na unidade:

- Consultas médicas: cardiologia, clínica médica, geriatria, ginecologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria e dermatologia;

- Atendimento multiprofissional com serviços de assistência social, fisioterapia, pilates de reabilitação, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional;

- Vacinação da rede pública e particular;

- Procedimentos e exames médicos: eletrocardiograma, retirada ambulatorial de pequenas lesões, cauterização e biópsia ginecológicas, exame citopatológico do colo do útero, exames de refração, fundo de olho, mapeamento de retina, exames de ultrassonografia contemplando a maioria das necessidades, teste ergométrico e raio-x odontológico). Em breve, estarão disponíveis também mamografia, raio-x corporal, linha de cuidados para diabetes e obesidade infantil, ortodontia preventiva/funcional dos maxilares e próteses;

- Vacinação (todas as vacinas ofertadas na rede pública de saúde são também na unidade, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde);

- Saúde na empresa (ações de educação em saúde em empresas e entidades do comércio).

