Sete homens foram presos pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (8) em Itabira, região Central de Minas. Eles estavam em uma casa usada para sediar jogos de azar, onde também foi encontrada uma arma de fogo fora da regulamentação.

De acordo com a PM, o local foi encontrado por meio de uma denúncia anônima. Quando um suspeito, de 29 anos, foi abordado, ele tentou esconder uma bolsa dos policiais. Dentro dela foram encontrados uma arma de fogo calibre 9mm carregada com 12 munições e dois carregadores com 22 munições do mesmo calibre.

O homem recebeu voz de prisão, e quando a PM entrou na casa, descobriu que o lugar era usado como casa de jogos de azar. Seis homens que estavam no local, com idades entre 26 e 57 anos, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil na cidade.

Também foram apreendidos os materiais usados para os jogos: 456 caixas de baralho, um maleta com fichas para jogo, uma máquina de cartões, uma calculadora, um livro de anotações financeiras e R$ 9.997 em dinheiro.

