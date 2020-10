O calor dos últimos dias foi interrompido pela chegada de uma frente fria e o belo-horizontino vai curtir temperaturas mais amenas nesta sexta-feira (30). De acordo com a Defesa Civil da capital mineira, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima nesta sexta foi de 19 °C, a máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar ficará em torno de 60% à tarde, de acordo com a Defesa Civil.

A previsão de tempo nublado com chuvas a qualquer momento é válida para todas as regiões de Minas Gerais. As pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, que podem causar transtornos à população, especialmente nos setores Centro-Sul e Oeste do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas entram em declínio, devido à alta nebulosidade, e podem variar entre 12ºC e 35ºC. Na região Norte, no entanto, o calor se mantém.