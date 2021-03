Minas Gerais recebeu, na manhã desta quarta-feira (3), mais um lote com vacinas contra a Covid-19. A sexta remessa desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, às 8h40. Desta vez, o Estado recebeu 285.200 doses do imunizante chinês CoronaVac, desenvolvido pela farmacêutica Sinovac e produzido pelo Instituto Butantan.

A carga foi encaminhada à Central de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital. Nos próximos dias, as vacinas serão distribuídas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). Com o novo carregamento, Minas já recebeu, ao todo, 1.813.780 imunizantes, sendo que 1.293.875 foram distribuídos aos municípios (confira lista abaixo).

Campanha de vacinação

Até a manhã de hoje, 635.176 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Deste total, 274.501 tomaram a segunda dose. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha.

Do público-alvo, foram vacinados 474.093 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.117 idosos que estão em asilos, 3.325 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.549 índios de aldeias. Com relação à segunda dose, 232.055 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 19.460 em idosos, 2.131 em deficientes e 4.860 em indígenas.

O levantamento também mostra que, até o momento, 7.824 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose. Deste grupo, 13.547 tomaram a segunda.

Remessas recebidas

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2

5ª remessa: 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac, em 24/2

6º remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 03/03.

