O governo de Minas divulgou, nesta quinta-feira (4), atualizações que passam a permitir a abertura de mais estabelecimentos do comércio no Estado. Entre as mudanças, está a possibilidade de que algumas lojas de shoppings e salões de beleza possam reabrir.

As informações foram passadas durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, na Cidade Administrativa. De acordo com Fernando Passalio, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, os shoppings deixaram de ser "zonas proibidas" no que tange ao funcionamento nas ondas. A partir de agora, as lojas no interior dos malls poderão funcionar respeitando o limite da onda em que o município está.

"Se o município estiver na onda branca, as lojas de shopping poderão funcionar naqueles segmentos que estão na onda verde e na onda branca e assim sucessivamente. Por exemplo, nós temos hoje a região Centro e Leste-Sul, que estão na onda amarela. Então, seus respectivos shoppings poderão abrir seguindo o limite de estabelecimentos até a onda amarela. Lembrando que os protocolos de shoppings serão bastante rígidos para que você, cidadão, tenha uma experiência de consumo segura e responsável", afirmou. Todos as as ondas, com os respectivos setores que podem funcionar, podem ser vistos aqui.

Também nesta semana houve a migração dos salões de beleza da onda vermelha para a amarela. "Então, os municípios que estão na onda amarela poderão ter o funcionamento, mediante os protocolos que serão disponibilizados no site, dos seus salões de beleza. Isso é um avanço para esse segmento, que estava na onda vermelha", afirmou.

Região Noroeste retrocede

Pessalio ainda informou que a região Noroeste de Minas, onde estão cidades como Unaí, Paracatu e Brasilândia de Minas, teve sua onda retrocedida da branca para a verde (onde apenas serviços essenciais podem funcionar). A decisão, motivada pelos índices epidemiológicos negativos da região no combate à Covid-19, foi recomendada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES-MG) e deliberada pelo Comitê Extraordinário de Combate à Covid-19.

Atualmente, o Estado tem 290 cidades na onda branca. Ao todo, 110 municípios aderiram ao programa Minas Consciente, o que representa cerca de três milhões de habitantes. Segundo Pessalio, o número representa uma "boa adesão". Entre os últimos municípios a adotarem o plano de flexibilização do governo estão Sete Lagoas - que precisou fazer a adesão após decisão judicial, São João Del Rey, Ouro Preto e Nova Lima.

Município pode prejudicar vizinho

Questionado sobre a situação de municípios vizinhos que adotam posições diferentes e discrepantes quanto ao isolamento social, Pessalio reforçou a importância da adoção do Minas Consciente. Segundo ele, o programa busca orientar as cidades ao retorno gradual e consciente às atividades.

"Quando a gente vê municípios próximos com atuações muito distintas, isso pode ocorrer uma certa distorção. Se um segmento que estiver aberto em um e não estiver em outro, a população pode se concentrar demais em um e deixar de usar o outro. Isso pode acontecer e aumentar a concentração. É muito importante que os prefeitos reflitam e, caso tomem a decisão, que façam a formalização junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dessa forma, as ações serão coordenadas. Quanto mais os municípios próximos uns dos outros estiverem no Minas Consciente, nós vamos ter uma atuação coordenada, padronizada e nós não vamos ter esse acúmulo de pessoas ora em um lugar, ora em outro", explicou.