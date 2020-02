No clima do Carnaval, os shoppings de Belo Horizonte já adiantaram a folia neste fim de semana. A programação gratuita é voltada para toda a família, em especial para a criançada, com diversas atrações musicais, oficinas e muito batuque.

A festa momesca dentro dos malls é uma opção a mais para quem não quer curtir os blocos nas ruas.

Confira a programação:

Shopping Pátio Savassi

No domingo (16), a partir das 12h, a criançada poderá participar do Bailinho de Carnaval com o DJ Alex e das oficinas de tatuagens e de varinha de fita. Para os pais e responsáveis pela meninada, produtos carnavalescos, alimentos e bebidas na Feirinha de Carnaval.

Feirinha de Carnaval

Quando: domingo (16)

Horário: das 12h às 18h

Onde: Piso L3 do Pátio Savassi

Oficinas de tatuagem e de varinha de fita

Quando: domingo (16)

Horário: das 12h às 18h

Onde: Piso L3 do Pátio Savassi

Idade para participação: 3 a 10 anos

Bailinho de Carnaval:

Quando: domingo (16)

Horário: 15h

Onde: Piso L3 do Pátio Savassi

BH Shopping

No domingo (16), a partir de 16h30, acontecem no BH Shopping as oficinas do Músico Pai, com histórias cantadas, brincadeiras e jogos com música. O bloquinho Circo Marimbondo também está entre as atrações.

Por lá, oficinas gratuitas de confecção de chocalhos e máscaras, espaço para fotos e atividades com malabares e pernas de pau.

No evento também serão recolhidas doações de latas de leite em pó, por criança, para as vítimas das chuvas em Belo Horizonte.



Músico Pai

Quando: domingo (16)

Horário: 16h30



Circo Marimbondo



Quando: domingo (16)

Horário: 18h30

Local: Estacionamento Piso Ouro Preto (3º piso) / acesso portaria H

Boulevard Shopping

Com quatro discos gravados, o grupo Coração Palpita traz canções autorais em ritmo carnavalesco neste domingo (16) para o mall.



Quando: domingo (16)

Horário: 16h

Onde: Estacionamento G3 do Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000)

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine e edição de Luisana Gontijo



