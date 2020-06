Shoppings centers, academias e centros de ginástica estão impedidos de abrir as portas em Betim, na Grande BH, a partir desta quarta-feira (3). A prefeitura do município publicou um decreto, nesta manhã, determinando o fechamento dos estabelecimentos.

O aumento dos casos da Covid-19 foi o motivo que levou o prefeito Vittorio Medioli a decidir pela regressão na flexibilização social. Hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a cidade tem 129 diagnósticos positivos da doença e seis mortes.

A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento dos casos do novo coronavírus está em 67% nos leitos do Centro de Cuidados Intensivos (CTI) e 8% no hospital de campanha.

Os shoppings e academias haviam sido abertos no último dia 22 e, agora, vão permanecer fechados pelo menos até o dia 18, data em que o executivo volta a decidir sobre a flexibilização. Nas escolas da rede municipal, as aulas permanecem suspensas até o dia 30.

Segurança

O decreto desta quarta-feira também impôs regras mais rígidas para os estabelecimentos que permanecem autorizados a funcionar. De acordo com o executivo, agora é obrigatório o uso de tapetessanitizantes na entrada das lojas, igrejas e templos e prédios públicos. Além disso, a prefeitura vai instalar quatro novas blitze santinárias, em pontos estratégicos do município, para fiscalizar ônibus e vans do transporte público.

