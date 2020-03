O show da cantora Marília Mendonça, que aconteceria neste sábado (21) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi adiado e ainda não tem nova data prevista. O motivo é o avanço do coronavírus no Brasil e as recomendações do Ministério da Saúde, especialmente sobre evitar aglomerações. Ela também deve cancelar outros shows previstos para março no Brasil, que fazem parte da turnê "Todos os Cantos".

A empresa produtora do evento, a Nenety, a medida é necessária para a segurança do público, artistas e funcionários. A produtora pede, ainda, que as pessoas que já haviam adquirido ingressos para ver a sertaneja, o utilizem em outra ocasião.

"A realização de um evento gera emprego e renda para várias famílias e por isso solicitamos ao público que use o ingresso já adquirido, sem a necessidade de troca, para os shows de Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça e Luíza & Maurílio, que serão apresentados no dia 09 de maio. Ou então, os ingressos poderão ser utilizados em uma data futura que será agendada com a cantora Marília Mendonça para a realização do show no Partage Shopping Betim", disse o comunicado.

Já para quem prefere reaver o valor, a empresa irá divulgar, posteriormente, as datas para o reembolso.

