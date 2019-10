Até as 18 horas deste domingo (27), a Praça da Savassi recebe o festival Intregração Primaveras, dedicado à celebração da terceira idade. No decorrer do dia serão oferecidas diversas atividades culturais, esportivas, de lazer, saúde, introdução às tecnologias, internet e redes sociais, moda e beleza, gastronomia, saúde e bem-estar. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita!

Entre as atrações, bandas e DJ's, atividades artísticas e culturais de dança e arte circense. O evento ainda oferece desfile de moda, salão de beleza e cuidados com o corpo e a aparência, espaço gastronômico e espaço Kids. Os organizadores esperam um público de aproximadamente cinco mil pessoas. Para isso, foram montados palco, tendas de serviço e banheiros.

Programação

O mestre de cerimônia do evento é o radialista Acyr Antão, que apresenta as atrações. A Charanga Pop abriu o festival e, à tarde, volta a se apresentar. Os grupos Escritório do Choro, de Ouro Preto, e Latinamerica também são atrações confirmadas.

Nas tendas estão sendo oferecidos os seguintes serviços: salão de beleza; atividades esportivas (alongamentos, atendimento com especialistas em esportes para esse público específico, caminhadas e outros); apresentação de agências de viagens com atuação junto ao público de mais idade; um circuito completo de atenção à saúde e à promoção do bem estar, com exames clínicos de baixa complexidade, atendimento social e outras atividades; inclusão e treinamento digital; restaurantes de referência com cardápios diferenciados para o público da terceira idade; e muito mais.

SERVIÇO

Integração Primaveras

Data: domingo, dia 27 de outubro de 2019

Horário: até as 18 horas

Local: Avenida Getúlio Vargas, entre a rua Alagoas e a Praça da Savassi

Atrações: música, circo, dança, desfile de moda

Serviços: salão de beleza, atividades esportivas, saúde, culinária, inclusão digital e muito mais.