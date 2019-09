Que tal aproveitar o céu claro e azulzinho para curtir uma feira, um festival, uma apresentação musical ou brincadeiras em um espaço público? Belo Horizonte está cheia de atividades gratuitas para crianças e adultos neste fim de semana.

Há opções para todos os gostos: filmes sobre futebol, feira de cervejas artesanais, feira de produtos diferenciados, início do Festival Meninada (com brincadeiras para os pequenos), os últimos dias do festival Cura, que vem transformando muros e prédios no bairro Lagoinha… e quem quiser aproveitar para pegar o carro e seguir para o interior, tem o Festival de Folclore de Jequitibá.

Confira os destaques gratuitos do fim de semana e programe-se:

SEXTA-FEIRA (13)

Último fim de semana de Cura na Lagoinha

Segue até este domingo a programação da nova edição do Cura - Circuito de arte urbana, que vem construindo mais um mirante, dessa vez no bairro Lagoinha. Enquanto o público vê a produção de novos painéis artísticos em prédios e muros, pode curtir apresentações de DJs, sempre depois das 16h.

Onde: Casa Cura Lagoinha (rua Diamantina, 632, Lagoinha)

Quando: até domingo, das 16h às 22h

CINEFOOT em três endereços

Segue até domingo a programação do CINEFOOT, único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina. A edição que celebra dez anos da iniciativa leva diversos filmes para três espaços: Cine Belas Artes, Memorial Minas Gerais Vale e o Mineirão. São 30 filmes de 13 países, entre longas e curtas-metragens.

Onde: Mineirão (av. Coronel Oscar Paschoal, s/n, Pampulha); Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade); Cine Belas Artes (rua Gonçalves Dias, 1581, Lourdes)

Quando: até domingo

Jequitibá promove festival de folclore

A famosa gastronomia mineira é um dos destaques da edição 2019 do Festival de Folclore de Jequitibá, que acontece entre sexta e domingo. O público poderá conferir pratos que resgatam a memória gastronômica do interior de Minas e degustar cachaças da região. Na programação musical, estão Família Alcântara, Pereira da Viola, Celso Moretti, Rubinho do Vale, Chama Chuva, entre outros. Jequitibá fica a 110 quilômetros de Belo Horizonte.

Onde: Centro de Jequitibá

Quando: de sexta a domingo

Gepaige se apresenta na rua Sapucaí

Nesta sexta, a unidade do Sirène Fish & Chips de Belo Horizonte vai realizar um evento para os amantes de música, com cinco horas de apresentações do DJ Pedro HBS e da cantora Gepaige, que vão levar ao palco inspirações do pop, R&B, hip hop, reggaeton e disco.

Onde: Sirène Fish & Chips (rua Sapucaí, 535, Floresta)

Quando: sexta, às 21h

Feira apresenta produtos com assinatura

O Grande Hotel Ronaldo Fraga recebe até este sábado a Feira na Rosenbaum, um encontro que reúne artistas e designers independentes para apresentar ao público criações autorais e com identidade essencialmente brasileira. A feira conta com trabalhos de artistas e designers contemporâneos, como itens de cama, mesa, banho, joias e bijoux, objetos, aromas, papelaria, adornos, moda e acessórios diversos.

Onde: Rua Ceará, 1205, Funcionários

Quando: sexta, das 10h às 20h, e sábado, das 10h às 18h

SÁBADO (14)

Experimente vai ao Boulevard Shopping

O Projeto Experimente desembarca mais uma vez no Boulevard Shopping. A edição conta com mais de 25 empresas do ramo cervejeiro, além de shows com as bandas Jurassic Rock, Jazz'n'Coffe, U2 Cover Brasil e MAOE. Outro destaque do evento é a feira de produtores locais com artigos artesanais como queijos, pães e doces. Haverá espaço kids e o evento é pet friendly.

Onde: Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia)

Quando: sábado, a partir das 12h

Festival ensina brincadeiras de rua

O Parque Municipal recebe o Festival de Brincadeiras de Rua, que resgata e divulga as brincadeiras da tradição popular. Os educadores-brincantes vão promover brincadeiras com peões, corda, bolinhas de gude e outros.

Onde: Praça do Sol do Parque Municipal Américo Renné Giannetti (av. Afonso Pena, 1.377, Centro)

Quando: sábado, das 9h às 13h

DOMINGO (15)

Na Pracinha vai ao Jardim Paquetá

O Piquenique Literário Na Pracinha desembarca no Parque Cássia Eller neste domingo. Haverá trocas de livros e gibis, biblioteca ao ar livre, brincadeiras tradicionais, mediação de leitura, contação de histórias, ioga, grupo de terapeutas e musicistas com apresentações de cantos espirituais, técnicas de energização e respiração.

Onde: Parque Cássia Eller (av. Presidente Tancredo Neves, 2010, Jardim Paquetá)

Quando: domingo, das 10h às 14h

Festival Meninada tem início no Cidade Nova

O Festival Meninada tem início neste domingo, no Parque Marcos Mazzoni. A programação do primeiro dia conta com Palhaço Popó e Trupe Circo, musical “Rabiola Ola Catibiribola”, com Sílvia Negrão, e Histórias com Casa de Lua. Ainda estão programadas oficinas para os pequenos.

Onde: Parque Marcos Mazzoni (rua Deputado Bernardino de Sena Figueiredo, 1022, Cidade Nova)

Quando: domingo, das 10h às 14h

O Palhaço Popó é uma das atrações da primeira edição do Festival Meninada

Sertanejo universitário em feira

Neste domingo, o cantor Eduardo Viller sobe ao palco da Feira de Artesanato do Mineirinho. Natural de Igarapé, o músico preparou um repertório especial com sertanejo universitário, com direito a uma participação especial da dupla Lu & Alex. Antes dele, a banda Diga Lá promove uma grande roda de samba.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Quando: domingo, às 14h

Cantos espirituais no Parque Municipal

Amantes da ioga e de terapias holísticas poderão curtir o Parque Municipal neste domingo. Além de um aulão de ioga (leve um colchonete ou canga), o espaço recebe o Cantos do Planeta, projeto em que um grupo de terapeutas e musicistas faz apresentações de cantos espirituais, técnicas de energização e respiração.

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (av. Afonso Pena, 1.377, Centro)

Quando: domingo, das 9h às 12h

Circo, brincadeiras e apresentações na Savassi

No BH é da Gente – Savassi, o público vai contar com oficina de circo (espaço para vivência de técnicas circenses como malabarismo, acrobacias e equilíbrio), recreação e Ação pela Inclusão, com apresentações artísticas, culturais, exposição de serviços e políticas públicas para as pessoas com deficiência.

Onde: Encontro das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas

Quando: domingo, das 9h às 13h

Oficina de percussão na avenida Guarapari

No BH é da Gente – Guarapari deste domingo, além das tradicionais brincadeiras esportivas e tradicionais, o público vai contar com uma oficina de percussão do bloco Sexta Ninguém Sabe. Os participantes devem levar seus instrumentos: chocalho, tamborim, repique, caixa e surdos.

Onde: av. Guarapari, entre a av. Portugal e a rua Deputado Salim Nacur

Quando: domingo, das 9h às 13h

Contação de histórias para crianças

"O caso da borboleta que tomou chá de sumiço" e "Pedro vira Porco-Espinho" são as histórias que serão contadas pela arte-educadora Tatiane Moreira e pela contadora Roberta Colen, dentro do projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias", neste domingo.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4.000, União)

Quando: domingo, às 14h