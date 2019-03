Nos últimos dias muito se ouviu a máxima de que o Carnaval é para todos, mas é na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, um dos poucos lugares onde essa frase pode ser dita sem medo de equívocos.

Na noite desta segunda-feira (4), cerca de 20 mil pessoas, de todas as idades e classes sociais, tomam conta de todo o espaço ao som do samba e, também, muito funk.

Tanto do lado de fora, na avenida dos Andradas, como na parte de dentro do espaço destinado ao palco da Praça da Estação, o som das várias bandas e do DJ, que alternam apresentações, precisam disputar com o funk saído das inúmeras caixas de sons trazidas por jovens. O ritmo toma conta e, em todo canto, é possível ver rodas com passinhos perfeitamente sincronizados.

Os amigos Tamiris, Wesley, Lila e Éder vieram para a praça pela primeira vez neste ano

A doméstica Bianca Thais de Oliveira conta que veio somente com o marido para a praça nesse domingo (3), para sentir o clima. "Vimos que estava muito tranquilo e resolvemos voltar hoje, desta vez com a família inteira. Estamos aqui desde o início da tarde e não vimos nenhuma briga, assalto, nada", disse. Ela estava acompanhada dos dois filhos, dos cunhados e de uma sobrinha.

Bianca Thais levou a família para a Praça da Estação

Os amigos Tamiris, Wesley, Lila e Éder foram à praça pela primeira vez neste ano. "Estamos adorando, muito tranquilo, todo mundo querendo se divertir. Com certeza vamos voltar amanhã", disse Lila, que está por lá desde 13h30 com o companheiro e do casal de amigos.

Já subiram ao palco a banda Baluartes do Samba e a cantora Manu Dias. Às 20h30, se apresenta o grupo Finos do Samba e, às 22h, a dupla Adriano George e Adriana encerram a festa, que vai até às 23h nesta segunda. Entre as apresentações, o DJ Zubreu mantém o público animado com músicas de todos os estilos.

Segunda vez

Após deixar o palco, a cantora mineira Manu Dias conversou com o Hoje em Dia, e contou que este é o segundo ano seguido que ela toca no palco Praça da Estação.

"Tive o prazer de tocar aqui também em 2018. Tem Carnaval em Belo Horizonte inteira, mas o clima aqui na Praça da Estação é muito diferente. A vibe dessa galera aqui, a mistura de povos. Eu acho superinteressante a energia que emana desse lugar. É bem diferente o astral aqui", disse a cantora.

Nascida em Ouro Preto, na região Central do Estado, mas criada em BH, Manu Dias está lançando em breve o primeiro disco, "Sambadiar", que traz composições de inúmeros músicos mineiros.

"Tem músicas do meu pai, minhas, inclusive uma parceria com Tiago Delegado, tem sambistas da cidade... Ficou lindo e estou ansiosa pra jogar na praça", concluiu.

