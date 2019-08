Um trecho da LMG-800, em frente ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, está fechado, desde às 14 horas desta sexta-feira (30). O motivo: a realização de um Simulado de Emergência em Aeródromo (ESEA). O evento é obrigatório e cumpre as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pelo terminal, os passageiros não serão afetados pois foi montado um desvio alternativo para manter o fluxo de veículos e minimizar o impacto para os motoristas. "Toda a ação já foi alinhada, previamente, com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG)", garantiu.

Simulação

No simulado haverá um acidente envolvendo um caminhão, que transporta combustível, e um ônibus. Algumas pessoas, que estariam saindo de um hotel, vão atravessar a rodovia e forçar o motorista do caminhão a frear. Haverá um atropelamento e batida do ônibus, transportando passageiros, com o caminhão.

As vítimas do acidente serão representadas por 50 pessoas, o que permitirá às equipes de resposta e emergência a realização de todo o treinamento, desde a triagem e os primeiros socorros até o transporte por ambulâncias e helicópteros para os hospitais envolvidos.

"A prioridade do treinamento é salvar vidas. Após o socorro de todas as vítimas, todas as medidas são adotadas para restabelecer a operacionalidade da rodovia e, indiretamente, do Aeroporto", informou a BH Aiport.

Apoio

Entre os participantes, o exercício vai contar com equipes médicas dos hospitais João XXIII, Mater Dei, Risoleta Tolentino Neves e da UPA Vespasiano, do Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) de Belo Horizonte, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, das Polícias Militar e Civil, da Defesa Civil e do DEER-MG.

Helicópteros das instituições também participam do exercício, além da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Minas Gerais.

Serviço

Exercício Simulado de Emergência em Aeródromo (ESEA)

Data: 30 de agosto (sexta-feira)

Horário: a partir das 14h. O bloqueio de parte da via ocorre a partir das 11h.

Local: LMG 800, em frente ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte