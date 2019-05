O simulado de emergência em Itabira, na região Central de Minas, que envolve seis barragens da Vale, inicialmente previsto para o dia 29 de junho, foi adiado para o dia 6 de julho. A Defesa Civil Estadual confirmou a nova data nesta terça-feira (28). Cerca de 12 mil moradores devem participar do simulado.

Segundo o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, não houve alteração no nível de estabilidade das barragens em Itabira e nem evacuação no município. "A simulação é para que as pessoas conheçam as rotas de fuga dentro da cidade, pontos de encontro e locais que a mancha poderia atingir", explica.

Durante o simulado, o Corpo de Bombeiros irá auxiliar as pessoas com dificuldade de locomoção. Além disso, também serão realizados treinamentos nas escolas e nas áreas que a mancha poderia chegar, para que todos consigam evacuar, caso necessário.

