Pelo menos 11 mil pessoas participarão de treinamentos de evacuação para casos de rompimento de barragem nas cidades de Raposos, Nova Lima e Itabirito, na Grande BH, neste domingo (31). A ação simulada simultânea terá início às 15h e será comandanda pela Defesa Civil de Minas.

Em Raposos, onde 2.300 pessoas estão na zona de risco, acontecerão seis reuniões preparatórias antes do início do treinamento, sendo três delas às 9h e as outras três às 11h deste domingo. Em caso de rompimento das barragens B3 e B4, o município seria atingido em 1h46.

Já em Nova Lima, mais precisamente no distrito de Honório Bicalho, o total de pessoas que podem ser atingidas é de 4.354 e três reuniões de preparação acontecerão nesta manhã, às 10h. O tempo para a lama das barragens B3 e B4 chegar até o povoado seria de 1h03.

Por fim, em Itabirito, onde 4.363 poderão ser afetadas, três reuniões serão realizadas para preparação dos moradores às 10h. No caso do rompimento das barragens de Forquilha I e III, os rejeitos atingiriam a população do município em 1h36.

