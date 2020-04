O isolamento imposto para conter o novo coronavírus fechou escolas e universidades e alterou calendários e rotina dos estudantes. Em Minas, os alunos de instituições particulares estão em casa desde o dia 18 de março.

Agora, para reorganizar o calendário escolar e evitar prejuízos ao ano letivo, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep) decidiu em assembleia que as escolas particulares da Educação Básica - que engloba a educação infantil e ensinos fundamental e médio - antecipe o recesso escolar de julho para maio, com o retorno das aulas previsto para o início de junho.

Segundo o Sinep, as escolas que oferecem apenas a Educação Infantil terão 15 dias de férias entre os dias 22 de abril e seis de maio e, possivelmente, a antecipação de 15 dias de férias entre 7 e 21 de maio. Já as escolas que trabalham com o fundamental completo terão recomposição de calendário pelos feriados antecipados, no período de 4 a 15 de maio, somente para a Educação Infantil, e recesso escolar no período de 18 de maio a 1º de junho para todos os segmentos.

O sindicato informou, ainda, que as datas são apenas sugestões, uma vez que cada escola possui autonomia para definir a organização do calendário escolar, desde que observe as exigências legais e as normas educacionais existentes. "Excepcionalmente este ano, o calendário escolar assegurará o mínimo de 800 horas, sem, necessariamente, atingir os 200 dias letivos, conforme dispõe o artigo 24 da Lei nº 9.394, de 1996. Isto porque, a Medida Provisória nº 934, de 1 de abril, estabeleceu normas sobre o ano letivo de 2020 decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública", diz o comunicado.

Rede estadual

Por determinação do Comitê Extraordinário Covid-19, na próxima terça-feira (14), diretores, vice-diretores, secretários e coordenadores de escolas retomam suas atividades em sistema de teletrabalho. No dia 22 abril está prevista a volta dos professores também pelo sistema de teletrabalho. Já as aulas continuam suspensas por tempo intederminado.