Moradores de Araxá, no Alto do Paranaíba, foram surpreendidos com o som de uma sirene na manhã desta quinta-feira (10). Mas tudo não passou de um engano. A sirene de emergência de uma barragem do Complexo Mineroquímico do município tocou, mas sem que houvesse um motivo para evacuação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foi registrada nenhuma anomalia na barragem. A Mosaic Fertilizantes, responsável pela estrutura, confirmou o acionamento de forma inesperada.

A empresa esclareceu que não há qualquer risco iminente, portanto, a unidade segue operando normalmente e as pessoas não precisam deixar suas casas. Disse ainda contatou comunidades e órgãos responsáveis para os esclarecimentos.

“A empresa reforça que o sistema de alerta sonoro é preventivo e visa garantir a segurança da comunidade em caso de emergência”, informou a Mosaic.

Outros acionamentos

Desde o início do ano, moradores de diferentes cidades de Minas foram surpreendidos com acionamentos equivocados de sirenes de segurança relacionadas a barragens. Em Macacos, distrito de Nova Lima, isso teria acontecido duas vezes, segundo moradores. Em Santa Bárbara, o erro aconteceu em julho e maio deste ano, enquanto em Itabira o acionamento por engano aconteceu em março.

