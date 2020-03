O volume dos reservatórios do Sistema Paraopeba, que abastece Belo Horizonte e Região Metropolitana, atingiu o maior nível dos últimos 7 anos nesta sexta-feira (6), com 94,8% do depósito preenchido. Dois produtores desse sistema estão com 100% de água e a alta também ocorre no Sistema Rio das Velhas.

Os resultados positivos são consequência das chuvas acima da média histórica, registradas nos últimos dois meses. Os dados são da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Ao todo, o Paraopeba - que é composto pelos produtores Rio Manso (Brumadinho), Serra Azul (Juatuba) e Vargem das Flores (entre Betim e Contagem) - soma 261.693.771 milímetros cúbicos. Veja abaixo a capacidade preenchida:

Sistema Paraopeba: 94,8%

Rio Manso: 100%

Serra Azul: 83,7%

Vargem das Flores: 100%

Com chuvas incessantes, os sistemas produtores têm registrado índices pluviométricos altos. No Sistema Rio das Velhas, que abastace outra parte da Região Metropolitana e cuja média histórica para março (aferida entre 2014 e 2020) é de 193,1 mm, o sistema já recebeu 98,1 mm - ou seja, mais do que a metade prevista para todo o mês em 6 dias.

Resultado positivo não dispensa necessidade de consumo consciente

No Sistema Paraopeba, também nos últimos 7 anos, o Rio Manso, que tem média histórica para março de 159,8 milímetros, já registrou, apenas nos últimos 6 dias, 190,5 mm - o que garantiu 100% do reservatório cheio.

Nesse sistema, o segundo melhor momento registrado no monitoramento mensal dos volumes de água por reservatório ocorreu em maio de 2018, com 78,4% de capacidade preenchida. Já o pior resultado foi visto em dezembro de 2015, com apenas 21,3% do reservatório cheio.

Apesar do bom resultado, a Copasa relembra sobre a importância do consumo consciente, já que os sistemas sofrem oscilações e a queda nos reservatórios pode ocorrer em caso de períodos de seca. Veja abaixo algumas dicas de consumo consciente: