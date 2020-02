Os estudantes que se inscreveram na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 podem conferir o resultado da primeira convocação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), divulgada nessa terça-feira (11), na página Sisu UFMG.

Também já está disponível a primeira antecipação de entrada, para os candidatos aprovados para o segundo período letivo do ano convocados a ocupar vagas no primeiro.

Todos os candidatos selecionados na primeira chamada e na primeira antecipação de entrada deverão efetuar seu registro acadêmico pela internet, a partir desta quarta-feira (12), até as 14 horas da próxima segunda-feira (17).

Na próxima segunda, os aprovados deverão comparecer à UFMG e apresentar toda a documentação para ingressar em curso de graduação e efetivar a matrícula, conforme escala de atendimento que ainda será divulgada. Os aprovados em alguma modalidade de cotas também deverão passar por bancas de validação e heteroidentificação.

Segundo período

Os candidatos selecionados para o segundo período letivo de 2020 deverão aguardar a divulgação do período do procedimento presencial de apresentação dos documentos do registro acadêmico e matrícula na página do Sisu UFMG. Eles também devem ficar atentos aos procedimentos de antecipação de entrada, que serão divulgados na mesma página.