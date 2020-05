Os quase dois milhões de estudantes matriculados na rede estadual de Minas Gerais, que estão sem aulas desde 13 de março por causa da pandemia no novo coronavírus, retornam os estudos nesta segunda-feira (18). Conforme informado pela Secretaria Estadual de Educação (SEE), o ensino será a distância, com conteúdo transmitido pela Rede Minas.

No entanto, alunos e professores ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre os horários das aulas, o acesso aos conteúdos e apostilas e sobre como a frequência dos estudantes será computada. Para esclarecer os principais questionamentos e orientar os docentes e discentes, o Estado criou o site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br.

A página traz seis abas. Na primeira, intitulada “Planos de Estudos Tutorados (PET)” estão todas as apostilas desenvolvidas pela equipe pedagógica. O material contempla desde a educação infantil ao ensino médio, e é separado por disciplinas.

A aba “Conexão Escola” explica sobre o aplicativo que será disponibilizado aos alunos e professores. Já o espaço “Se Liga na Educação” detalha como será o programa de TV que começará a ser transmitido na Rede Minas. As aulas serão de segunda-feira a sexta-feira, de 7h30 às 12h30.

No site, por exemplo, é possível acessar a programação semanal, verificar quais conteúdos serão trabalhados em cada dia, saber como participar dos momentos ao vivo do programa e como sintonizar a emissora. Já na guia “Mais” o usuário conhece as legislações referentes à educação que foram publicadas pelo Governo de Minas desde que teve início a pandemia da Covid-19 e acessa o Fale Conosco da SEE/MG.

Dúvidas

Há, também, uma aba chamada "Guias Práticos", que reúne os planos de estudos e outras informações para pais, alunos, professores e diretores. No link “Dúvidas Comuns”, estão detalhadas as principais perguntas e respostas sobre o ensino a distância.

Aulas não presenciais

As aulas na TV serão por meio do programa “Se Liga na Educação”. Uma hora na programação será ao vivo, para que os alunos interajam e tirem dúvidas. Os conteúdos foram distribuídos por área de conhecimento.

Na segunda-feira, a temática será linguagens (Português, Inglês, Literatura, Artes e Educação Física). Na terça, Ciências Humanas (História e Geografia) Matemática será às quarta-feira. Quinta será a vez das Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física). E na sexta, uma programação específica voltada aos alunos que estão se preparando para o Enem.

App

Todo o conteúdo exibido na TV e as apostilas também vão ficar disponíveis no aplicativo Conexão Escola. A navegação no Conexão Escola será paga pelo Estado, não descontando do plano de dados do aluno ou do professor enquanto estiver conectado no aplicativo.

A previsão da SEE é que, a partir do dia 25, o app disponibilize também chat para interação entre os alunos e professores.

*Com informações da SEE

Leia mais:

Falta de acesso à internet é entrave ao ensino remoto em Minas, apontam especialistas

Com ensino remoto, Estado quer evitar evasão escolar, diz secretária

Aulas da rede estadual voltam na segunda-feira com ensino a distância; confira como será