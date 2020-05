Os sites do Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão fora do ar na tarde desta quarta-feira (6), justamente o último dia para que sejam feitos diversos procedimentos de regularização para as eleições deste ano. O atendimento presencial não ocorre desde o início da pandemia pelo novo coronavírus.

Sites apresentam falhas

De acordo com o TSE, a instabilidade é causada pelo elevado número de acessos simultâneos ao sistema. Por essa razão, o órgão recomendou que os usuários tentem acesso ao site a partir de outro navegador, como o Firefox, e que façam a limpeza da memória cache do browser. O comunicado foi divulgado no Twitter do TSE, que foi repostado pelo TRE de Minas. Procurado, o TSE ainda recomendou que os usuários continuem tentando pois os sistemas estão em "pleno funcionamento". Leia nota ao fim da matéria.

Apesar disso, usuários têm utilizado o microblog para reclamar que, mesmo alternando de navegador, o problema não é resolvido.

Já tentei tudo em vários navegadores e nada! O prazo será ampliado? pic.twitter.com/vIPMu4rKrx — Banqueiro é o parasita que financia quem governa! (@fredericosotero) May 6, 2020

Prorroga o prazo pelo amor de Deus! Tem filas enormes nos bancos e tendo instabilidade nos sistema do titulo net — Luis Nunes (@luisnunes_al) May 6, 2020

Além de ser o último dia para fazer o título, nesta quarta se encerra o prazo para transferência do documento, atualização de dados ou outras regularizações para o processo eleitoral deste ano.

Prorrogação?

Procurado, o TRE informou que o prazo de fechamento do cadastro eleitoral é previsto em lei. "Por isso, para prorrogá-lo seria necessária uma iniciativa do Congresso", explicou, em nota. Já o TSE informou que, de acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/TSE), os sistemas permanecem em "pleno funcionamento". No entanto, há uma sobrecarga de acessos devido ao encerramento do prazo de regularização do título.

"A orientação para os eleitores que não estejam conseguindo acesso ou a conclusão do envio de seus requerimentos é para que aguardem alguns minutos e tentem novamente. A equipe da STI está de plantão para garantir o funcionamento do sistema em sua capacidade total durante toda a data de hoje. Lembrando que as solicitações dos eleitores serão recebidas até as 23h59 desta quarta-feira (6) de forma remota", finalizou a nota.