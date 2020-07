O termo em inglês pode até ser pouco conhecido de algumas pessoas, mas os resultados dele, ou melhor, o significado dele na pele, nem tanto. As sleep lines nada mais são do que as rugas do sono - marcas que surgem no rosto e no colo, principalmente, em decorrência do ato de dormir em uma mesma posição ao longo da vida. Soma-se a isso o declínio dos níveis de colágeno na pele a partir dos 30 anos, o que favorece o surgimento dos sinais.

Para evitá-las, a receita mais simples é dormir de barriga pra cima, impedindo a compressão de uma mama sobre outra - que leva às ruas do colo - e do rosto sobre o travesseiro - que forma as marcas na testa, principalmente.

Quer saber mais sobre o assunto? Aperte o play e confira as explicações do médico dermatologista Lucas Miranda, que atua em Belo Horizonte, incluindo tratamentos possíveis.