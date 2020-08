A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que a coleta domiciliar de lixo será realizada normalmente neste sábado (15), mesmo com feriado de Assunção de Nossa Senhora.

De acordo com a SLU, haverá ainda o recolhimento de resíduos comuns nos hospitais atendidos por ela e plantões de varrição no hipercentro, na Savassi e na área hospitalar.

Ainda segundo a autarquia, as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) estarão fechadas. A coleta de resíduos orgânicos em sacolões e restaurantes populares estará suspensa somente no sábado.

Segurança

A SLU também reforçou a importância de a população adotar algumas medidas de prevenção ao coronavírus no descarte do lixo.

"A SLU alerta para a importância de embalar os resíduos comuns das residências e do comércio em sacos duplos, principalmente neste período de isolamento social. Durante a quarentena, os cuidados com o acondicionamento do lixo devem ser redobrados. Por isso, preencha a sacolinha de resíduos com, no máximo, dois terços de sua capacidade total de armazenamento, para facilitar o lacre e evitar o rompimento do conteúdo. É preciso verificar se a embalagem escolhida para receber o lixo não possui perfurações que provoquem o espalhamento dos resíduos pelas vias públicas", afirmou a autarquia em um comunicado publicado no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

No texto, a SLU também orienta que materiais cortantes ou pontiagudos devem ser colocados em papelão resistente ou em outro invólucro que evite rupturas acidentais que possam ferir os garis.

Para a autarquia, a escolha mais segura é utilizar garrafas PET e caixas do tipo Longa Vida para envolver os resíduos.

Por fim, o comunicado também pede que a população disponibilize o lixo embalado na calçada sempre nos dias e horários estabelecidos pela Prefeitura.