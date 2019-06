Mais uma notificação por febre maculosa foi confirmada em Contagem, na Grande BH, nessa quinta-feira (6), totalizando 34 casos. Já o número de mortes permanece o mesmo: são quatro óbitos, sendo três confirmados por maculosa e um em investigação.

De acordo com a Prefeitura de Contagem, três representantes do Ministério da Saúde chegam à cidade nesta sexta-feira (7) para visitar o terreno afetado e colher amostras do carrapato.

Além disso, a partir de segunda-feira (10), começam a funcionar dois ecopontos com serviço de banho de carrapaticida a cavalos de carroceiros. Segundo a prefeitura, a medida deve beneficiar carroceiros de 90 bairros da cidade.

No terreno onde foram encontrados os focos dos carrapatos, continua a limpeza com maquinário e cal, substância que aumenta a acidez do solo e mata os aracnídeos. De acordo com a administração municipal, mais da metade do terreno já recebeu o produto.

Orientações

Pessoas que moram perto de áreas com possibilidade de existência do carrapato-estrela devem examinar o corpo a cada três horas, usar roupas claras e compridas, colocar barras da calça para dentro da meia e usar sapatos fechados. Outras orientações, são:

- Se encontrar um carrapato no corpo, o recomendável é utilizar uma pinça e retirar o parasita pelo bico. Apertar o animal com os dedos pode fazer com que o sangue caia na corrente sanguínea do ser humano;

- Outro alerta da prefeitura é de que as pessoas não matem as capivaras. O carrapato-estrela é hospedeiro de animais que estão com sangue quente. Quando um animal morre, o carrapato procura outro ser vivo para se alimentar e o perigo pode se espalhar ainda mais;

- O abandono de animais em outras regiões também pode fazer com que a doença se espalhe. A responsabilidade pela higienização é dos donos.

Tratamento precoce é essencial

Ao primeiro sinal da doença, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente, já que o tratamento precoce é essencial para evitar formas mais graves da febre maculosa e até mesmo a morte, segundo o Ministério da Saúde. Veja abaixo alguns sintomas:

- Febre acima de 39ºC e calafrios, de início súbito;

- Dor de cabeça intensa;

- Náuseas e vômitos;

- Diarreia e dor abdominal;

- Dor muscular constante;

- Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

- Gangrena nos dedos e orelhas;

- Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando parada respiratória;

- Além disso, com a evolução da febre maculosa é comum o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés.

