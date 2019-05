Subiu para 11 o número de mortes em Belo Horizonte por dengue, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a pasta, sete desse total de óbitos são referentes a pacientes que já tinham outras doenças que contribuíram para complicações.

Até o momento, foram confirmados 26.100 casos de dengue na capital mineira e outras 52.767 notificações aguardam resultados laboratoriais. Foram investigados e descartados 9.677 casos.

Veja o quadro:

As regiões da capital com maior número de casos são a Norte, Nordeste, Venda Nova e Barreiro, conforme tabela informada no balanço:

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram notificados 178 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte neste ano. Foram confirmados 31 casos, dentre os quais, nove contraídos no município, nove importados e 13 foram contraídos em locais com origem indefinida.

Já em relação à zika, foram registradas 196 notificações da doenças em pessoas que vivem na capital mineira, mas apenas um foi confirmado. Outros 95 casos foram descartados por exames laboratoriais.

Atendimento

A Prefeitura de Belo Horizonte mantém abertos neste final de semana os três Centros de Atendimento à Dengue (CAD), com funcionamento das 7h às 18h. Os CADs são serviços especializados para atender de forma espontânea, pessoas com sintomas da doença. Endereços:

- CAD Barreiro (Praça Modestino Sales Barbosa, 100 – bairro Flávio Marques Lisboa)

- CAD Nordeste (Rua Joaquim Gouvêia, 560 – bairro São Paulo)

- CAD Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto, 175 – 2º andar)

Leia mais:

Mortes por dengue crescem 160% em maio

Sobe para 65 o número de mortes por dengue em Minas

Governo de Minas destina mais R$ 2,38 milhões para o enfrentamento da dengue