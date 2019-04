Minas já registra doze mortes por dengue em 2019 e outras 33 são investigadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Ainda segundo a SES, 99.599 casos prováveis foram registrados, que levam em conta os confirmados e suspeitos. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (8).

São mais de 18 mil casos em uma semana, mas a secretaria lembra que a maioria dos registros da doenças ocorre nesse período do ano por causa dos meses quentes e chuvosos, ambientes propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Ainda de acordo com a SES, as mortes foram registradas em Arcos (1), Betim (6), Paracatu (1), Uberlândia (2) e Unaí (2). Oitenta municípios estão com incidência muito alta de casos prováveis de dengue, 48 apresentam incidência alta e 101 municípios com média incidência.

Em relação à febre chikungunya, o estado já registrou 1.077 casos prováveis em 2019. Não houve registro de óbitos suspeitos da doença e quanto ao vírus da zika, 381 casos são investigados pela secretaria.