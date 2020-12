Subiu para 14 o número de mortos vítimas da queda de um ônibus de turismo de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas, na tarde desta sexta-feira (4). Além das 11 pessoas que vieram a óbito no local, outras três perderam a vida durante o atendimento hospitalar, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara, em entrevista à Globo News.

Outros 26 feridos foram atendidos e levados para hospitais de Monlevade e Nova Era. Três deles, em estado mais grave, devem ser encaminhados do hospital Margarida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por meio de dois helicópteros do Corpo de Bombeiros, segundo Aihara. São duas crianças e um adulto. "Antes de fazer esse transporte, tem que fazer estabilização dessas vítimas, para garantir que cheguem em segurança ao João XXIII", explicou.

O tenente explicou, ainda, que o trabalho de identificação de mortos e feridos será feito cuidadosamente e lembrou que em um acidente dessa natureza os documentos dos passageiros se misturam no interior no veículo.

Durante a entrevista, Aihara confirmou que o ônibus teria perdido os freios em uma subida e foi se movimentando para trás, caindo do viaduto.

23 bombeiros de diversas cidades da região (Itabira, Timóteo, Ipatinga) trabalharam no local para assistir aos feridos e remover os mortos. Também vão trabalhar para retirar o ônibus de forma segura, já que o veículo está caído sobre a Estrada de Ferro Vitória Minas.

A queda é estimada em 15 metros

Atendimento regional

O Serviço Voluntário de Resgate de Monlevade informou que, devido à superlotação do hospital Santa Margarida, algumas vítimas estão sendo transferidas para o estádio Louis Ensch.

O diretor do Hospital Nossa Senhora das Dores, de Itabira, Alexandre Coelho, informou que enviou 40 drenos para conter hemorragia pulmonar para o Hospital Margarida, em João Monlevade, para ajudar no atendimento às vítimas.

Perícia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia esteve no local para fazer os primeiros levantamentos do acidente em Monlevade. Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) André Roquete, em Belo Horizonte, e para o Posto Médico Legal da cidade de João Monlevade. A causa do acidente será investigada, segundo a instituição.

Leia mais:

Feridos em grave acidente são levados para hospitais de Monlevade e Nova Era; capacidade preocupa

Vídeos mostram ônibus destruído após queda de 15 metros de viaduto em João Monlevade